Франция выразила готовность участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Франция выразила готовность принять участие в действиях по разблокированию порта Одессы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности", – отмечается в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что благодаря разблокированию порта Одессы появится возможность направлять туда корабли, несмотря на то что водное пространство там в настоящее время заминировано.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона предоставит гарантию мирного прохода судов с зерном Украины после разминирования портов. Глава РФ напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не Россия.

Кроме того, президент назвал ложными заявления о том, что РФ не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.