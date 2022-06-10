Франция выразила готовность участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Франция выразила готовность принять участие в действиях по разблокированию порта Одессы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
"Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности", – отмечается в сообщении.
В Елисейском дворце отметили, что благодаря разблокированию порта Одессы появится возможность направлять туда корабли, несмотря на то что водное пространство там в настоящее время заминировано.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона предоставит гарантию мирного прохода судов с зерном Украины после разминирования портов. Глава РФ напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не Россия.
Кроме того, президент назвал ложными заявления о том, что РФ не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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