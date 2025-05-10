10 мая, 18:36Политика
Мерц рассчитывает созвониться с Путиным
Фото: ТАСС/AP/Vitalii Nosach
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик заявил в интервью телеканалу ZDF.
Мерц также отметил, что разговор с Путиным возможен только "в координации со всеми европейскими партнерами".
"Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США", – добавил канцлер Германии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отношения между Москвой и Берлином разрушены почти до основания благодаря действиям правительства бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Дипломат указала, что в отношениях между Россией и Германией уже давно нечего обострять. При этом, по ее словам, улучшений тоже можно не ждать в связи с постоянными "воинственно-русофобскими заявлениями политиков ФРГ.