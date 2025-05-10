Мерц рассчитывает созвониться с Путиным

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом немецкий политик заявил в интервью телеканалу ZDF.

Мерц также отметил, что разговор с Путиным возможен только "в координации со всеми европейскими партнерами".

"Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США", – добавил канцлер Германии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отношения между Москвой и Берлином разрушены почти до основания благодаря действиям правительства бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Дипломат указала, что в отношениях между Россией и Германией уже давно нечего обострять. При этом, по ее словам, улучшений тоже можно не ждать в связи с постоянными "воинственно-русофобскими заявлениями политиков ФРГ.