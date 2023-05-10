Остров с военными укреплениями у границы с РФ выставили на продажу в Финляндии

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Остров Ранкки на юго-востоке Финляндии у границы с РФ, на котором присутствуют военные укрепления, выставили на продажу. Его цена составляет 7,9 миллиона евро, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

Нынешний владелец земли, Исмо Рятю, приобрел остров 8 лет назад за 700 тысяч евро. По его словам, продажа может состояться к концу 2023 года.

"Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление", – указал он.

До этого российское посольство заявило, что некогда тесное и взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями финской стороны.

4 апреля Финляндия стала частью НАТО. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом Альянса.

В свою очередь, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что факт вступления Финляндии в НАТО не укрепляет ее безопасность и не способствует сохранению безопасности в России и других государствах Содружества Независимых Государств.