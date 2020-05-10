Песков анонсировал совещание Путина по ситуации с коронавирусом

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Предусмотрена работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
Второй этап предполагает прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Начнут работать образовательные учреждения.
На третьем этапе станут доступны парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.
За последние сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4 процента – клинических проявлений не было. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Выписано 2 390 человек за сутки, за весь период – 34 306 человек. Скончались за последние сутки 88 человек, за все время – 1 915 человек.
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