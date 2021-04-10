В МИД Белоруссии указали на нежелание Украины соблюдать минские соглашения

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Украина не желает соблюдать минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность переноса встречи контактной группы из Минска в Польшу.
"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", – сказал Макей, выступая в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда добросовестно выполняла возложенные на нее функции, за что получала благодарности, в том числе от Киева.
Министр добавил, что не имеет значение, где проводить переговоры, если главная цель – скорейшее достижение результата.
6 апреля министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате.
В Совфеде подобное утверждение назвали капризом, так как место проведения не должно решать решающего значения.
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