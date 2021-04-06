В Совфеде назвали капризом отказ делегации Киева от поездок в Минск

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Отказ Киева принимать участие в переговорах в Минске можно рассматривать исключительно как каприз. Такое заявление в разговоре с RT сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он прокомментировал прозвучавшие ранее слова министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова об отказе Киева отправить делегацию на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минск.

"Иначе как капризом украинской стороны я это не назову. Понятно, что место проведения тех или иных переговоров либо консультаций всегда имеет определенное значение, но определенное – и не более, оно никогда не является решающим до тех пор, пока принимающая сторона не является непосредственным участником переговоров", – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что в этой ситуации Минск лишь выполняет функции организатора и до сих пор никто не высказывал Белоруссии претензий.

По словам Косачева, Киев в очередной раз пытается затянуть переговоры.

"Понятно, что если пойдет отказ Минска, то возникнет на следующем этапе тема поиска нового места. Затем по этому новому месту (можно предположить) могут возникнуть какие-то дополнительные вопросы либо претензии у других участников. И все это начнет переходить в вялотекущий процесс обсуждения логистических формальностей без того, чтобы продвигаться вперед по сути, а это и есть настоящая цель украинской стороны: она не заинтересована в продвижении вперед в переговорном процессе", – сделал вывод член Совета Федерации.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.