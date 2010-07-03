В Госдуме отреагировали на заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что в США живут по принципу "друзьям можно все, а Россия всегда виновата".

"Вооруженный захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло", – сказал он.

По мнению представителя Крыма, в Соединенных Штатах Америки привыкли "в упор не замечать" того, что происходит на Украине. Депутат назвал высказывание Помпео показательным уроком для тех, кто надеется, что сможет договориться с американской стороной о мире.

Ранее Майк Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией. По его словам, Израиль получил Голанские высоты, "чтобы продолжать защищать себя", тогда как Россия якобы "отняла землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы".

Спросивший об этом сенатор-демократ Дик Дурбин указал, что земли, занятые в результате военных действий, по международным нормам считаются оккупированными.

Помпео ответил, что "это вопрос практической политики". Тогда Дурбин указал, что по такой логике США могли бы забрать себе Ирак после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.