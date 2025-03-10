Захарова осудила Козырева за "рекомендации" по "борьбе с Россией"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение в связи с высказываниями бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, которые прозвучали в ходе его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет RT, ссылаясь на телеграм-канал дипломата.

В беседе с журналистом экс-министр давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, как ему следует "расправляться" с Россией.

"Послушайте Козырева. <...> Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке?" – сказала Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что подобные рекомендации можно назвать "козыревщиной".

Ранее в Кремле положительно оценили готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что в этой ситуации есть один нюанс.

По его словам, он связан с правовым запретом Зеленского на проведение переговоров с Россией. Именно поэтому, как заявил представитель Кремля, возникает вопрос, с кем вести диалог на тему урегулирования конфликта на Украине.