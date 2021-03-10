В ГД оценили слова пресс-секретаря Госдепа о "Северном потоке – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ответил на сообщение пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил, что президент Джо Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой.

Гутенев уверен, что страны Евросоюза постепенно приобретают экономическую независимость в тех областях, которые важны для их экономики.

"То, что Европа заинтересована в завершении данного проекта и в его реализации, я думаю, не вызывает ни у кого сомнения", – приводит RT слова Гутенева.

Он также напомнил, что недавние "климатические пертурбации" в США, в результате которых возникли перебои в подаче электроэнергии, свидетельствуют о важности иметь надежные источники энергии.

"Иметь гарантированный, бесперебойный, надёжный источник поставки энергоносителей, а "Северный поток – 2" именно таким и является... приобретает уже стратегическое значение для их национальных экономик", – заключил депутат.

Ранее председатель крупнейшей в Европарламенте фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен использовать "Северный поток – 2" как инструмент давления на Москву.

По его словам, этот газопровод "не в европейских интересах". Политик призвал Брюссель использовать его как "рычаг во внешней политике", так как Берлин не собирается останавливать проект.

