Республиканцы призвали ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

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Фото: TASS/DPA/Picture Alliance/Jens Büttner
Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему Белый дом не ввел санкции проекта "Северный поток – 2".
В письме законодатели выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении газопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям, передает ТАСС.
"Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока – 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)", – говорится в письме.
В частности, конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены санкции США, и призвали сделать это как можно быстрее.
В конце февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель".
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