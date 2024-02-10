Молдавия может превратиться в "антироссийский плацдарм" по примеру Украины – МИД РФ

Фото: 123RF/butenkow

Руководство Молдавии настроено на милитаризацию республики и ее превращение в "антироссийский плацдарм" по примеру Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, молдавский народ при этом не поддерживает намерения своего руководства.

"Неоднократно заявляли, что Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который не верит насаждаемым властями страхам и не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики и ее превращение в антироссийский плацдарм по примеру Украины", – приводит его слова ТАСС.

Галузин также заявил, что "партнерство" Молдавии с НАТО может привести к тому же, что произошло и на Украине – разрушению государственности и полной потере суверенитета.

До этого Галузин обратил внимание, что ни одна достигнутая "Газпромом" в 2021 году договоренность с молдавскими властями не была выполнена.

По его словам, отчет, который Минэнерго Молдавии предоставило в сентябре прошлого года, на основании которого власти республики позволяют себе утверждения о фактическом отсутствии долга за поставки газа, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита.



У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду