РФ надеется, что Верховный суд Нидерландов отменит вердикт по скифскому золоту – посол

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Российская сторона рассчитывает на объективность Верховного суда Нидерландов при рассмотрении дела о скифском золоте, а также на отмену вердикта нижестоящей инстанции, заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал заключение генерального прокурора Нидерландов о том, что решение о передаче культурных ценностей Украине может быть оставлено в силе.



"Что касается заключения генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, – что Верховный суд королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции", – заявил Шульгин.



По его словам, Апелляционный суд Нидерландов, санкционировавший передачу скифского золота Украине, принял чисто политическое решение. Кроме того, отметил Шульгин, нидерландские адвокаты избегают сотрудничества с музеями Крыма, поскольку опасаются санкций Евросоюза. Это дополнительно усложняет положение российской стороны.

"Позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде", – пояснил он.

Тем не менее участие голландских юристов в процессе обязательно, заметил Шульгин. По его словам, эти обстоятельства свидетельствуют о явном нарушении принципа равенства сторон в правосудии.

В конце января Верховный суд Нидерландов назначил оглашение итогового решения по делу о скифском золоте на 15 сентября 2023 года. Генеральная прокуратура страны полагает, что вердикт о передаче скифского золота Украине может быть оставлен в силе.

Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

После выставки часть коллекции была отправлена на Украину. Другую часть артефактов Нидерландов оставили в стране до оглашения решения суда.

Суд в Амстердаме постановил отдать скифское золото Украине

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