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12:41

Венесуэльская PDVSA не открывала новых счетов в Газпромбанке

политика за рубежом

12:41

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Фото: ТАСС/AP/Fernando Llano

Сведения о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла новые счета в российском Газпромбанке, неверны. Такое заявление сделал представитель кредитной организации, передает ТАСС.

Уточняется, что у PDVSA уже есть открытые счета во многих крупных банках, включая международные.

"В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями – клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", – уточнил представитель банка.

Ранее СМИ сообщили, что есть некий документ, который обуславливает перенос счетов нефтяной компании американскими санкциями, введенными в отношении Венесуэлы.

Кроме того, утверждалось, что корпорация инструктирует свои СП переводить доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

политика за рубежом

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