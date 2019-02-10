Венесуэльская PDVSA не открывала новых счетов в Газпромбанке

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Сведения о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла новые счета в российском Газпромбанке, неверны. Такое заявление сделал представитель кредитной организации, передает ТАСС.

Уточняется, что у PDVSA уже есть открытые счета во многих крупных банках, включая международные.

"В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями – клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", – уточнил представитель банка.

Ранее СМИ сообщили, что есть некий документ, который обуславливает перенос счетов нефтяной компании американскими санкциями, введенными в отношении Венесуэлы.

Кроме того, утверждалось, что корпорация инструктирует свои СП переводить доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.