Венесуэльская нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. Информирует об этом агентство Reuters.
Издание утверждает, что существует некий документ, который обуславливает перенос счетов американскими санкциями, введенными в отношении Венесуэлы.
По данным агентства, венесуэльская госкомпания инструктирует свои СП переводить доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.
От зарубежных партнеров PDVSA требует скорее определиться с тем, продолжат ли они участие в СП. На время раздумий руководство нефтяной госкомпании распорядилась, чтобы ее СП с Equinor и Total – Petrocedeno – приостановило работу.
Помимо Equinor и Total, в состав основных партнеров PDVSA по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко входит компания Chevron.
Вашингтон ввел санкции против PDVSA 28 января. Одновременно Минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании.
Сообщается, что администрация США передал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках.
Действия Вашингтона объясняются попыткой американской стороны оказать максимальное давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он пошел на проведение досрочных выборов главы государства.
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Южной Америки. В ответ на это Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Действующего главу Венесуэлы также поддерживают Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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