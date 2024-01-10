Трамп предупреждал, что США не будут помогать Европе в случае нападения – СМИ

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Бывший американский лидер Дональд Трамп предупреждал, что Вашингтон не станет помогать Европе, если на нее будет совершено нападение. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Политик рассказал, что такое заявление Трамп сделал в 2020 году на встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в рамках Всемирного экономического форума.

"Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас", – приводятся слова Трампа в статье.

Тогда же экс-президент США заявил, что Североатлантический альянс мертв, и грозился, что Вашингтон выйдет из блока, вспоминает Бретон. Еврокомиссар отметил, что такие высказывания являются тревожным сигналом, и надо учитывать то, что Трамп может вернуться на пост главы Штатов.

Ранее бывший американский лидер заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов.

Трамп в очередной раз повторил, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны. Он назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти Соединенные Штаты.



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