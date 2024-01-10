Минюст Польши исключил политический мотив ареста Каминьского и Вонсика

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Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, которые сейчас находятся под арестом, не могут считаться политзаключенными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Марию Эйхарт.

"Для того чтобы считаться политзаключенными, нужно соответствовать одному из критериев этого понятия. В случае с осужденными ни одно из условий не было соблюдено, поэтому их нельзя назвать политзаключенными", – отметила Эйхарт.

Согласно конституции и другим законам государства, польский лидер Анджей Дуда не имел права помиловать Каминьского и Вонсика в 2015 году, уточнила она.

О задержании Каминьского и Вонсика стало известно 9 января 2024 года. Это случилось в ходе церемонии назначения советников Дуды в президентском дворце.

В СМИ писали, что в ночь на 10 января порядка 300 человек вышли на демонстрацию в Варшаве из-за задержания политиков. Протестующие собрались перед президентским дворцом, многие из них держали флаги страны и скандировали: "Это Польша".

Каминьского и Вонсика подозревают в превышении полномочий в 2007 году. В 2015-м по решению Дуды они были амнистированы, однако уголовная палата Верховного суда отменила решение о прекращении дела против них.

Позже Каминьский объявил голодовку в следственном изоляторе. Он назвал лишение его депутатского мандата и осуждение за борьбу с коррупцией актом политической мести.