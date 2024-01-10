Полиция задержала экс-главу МВД Польши Каминьского в президентском дворце – СМИ

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В Польше задержали бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Associated Press (AP).

Задержание произошло в момент, когда в президентском дворце проходила церемония назначения советников главы государства Анджея Дуды.

В 2015 году Каминьского и Вонсика признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, которые были совершены в 2007 году. Однако тогда их помиловали решением президента Дуды.

В конце прошлого года Каминьского и Вонсика приговорили к двум годам заключения и лишили их депутатского статуса. Против данного приговора выступают депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость", которые считают решение суда политически мотивированным.

Ранее Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Его признали виновным в превышении полномочий. Ущерб от действий Гуровича, по данным суда, составил 320 миллионов рублей.

