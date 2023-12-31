Суд Москвы арестовал экс-директора департамента Минпросвещения РФ Кузьмина

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора подготовки, профразвития и соцобеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ Павла Кузьмина. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Там указали, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Кузьмина под стражу на два месяца. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил в пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича за превышение полномочий. Отмечается, что его действия нанесли ущерб в размере 320 миллионов рублей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Уточняется, что приговор законную силу не вступил, сторона защиты намерена его обжаловать в апелляционной инстанции.

"Безопасный город": суд арестовал злоумышленников, пытавшихся украсть почти 3 млн рублей