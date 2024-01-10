10 января, 10:47Политика
В Польше после задержания экс-главы МВД Каминьского протестуют 300 человек – СМИ
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Около 300 человек вышли на демонстрацию в Варшаве после задержания бывшего главы министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, сообщает RT.
Участники акции собрались на протест перед президентским дворцом. Многие из них держали флаги страны и скандировали "Это Польша". По словам митингующих, они не ожидали задержания политиков, а многие высказывались за их освобождение.
Ранее сообщалось, что в Польше задержали бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Задержание произошло в момент, когда в президентском дворце проходила церемония назначения советников главы государства Анджея Дуды.
В 2015 году Каминьского и Вонсика признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, которые были совершены в 2007 году. Однако тогда их помиловали решением президента Дуды.
В конце прошлого года Каминьского и Вонсика приговорили к двум годам заключения и лишили их депутатского статуса. Против данного приговора выступают депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость", которые считают решение суда политически мотивированным.
Читайте также