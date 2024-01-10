Финляндия планирует продлить закрытие границ с РФ еще на месяц – СМИ

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Финляндия планирует продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны.

Отмечается, что политические и юридические препятствия для принятия данного решения отсутствуют. Как уточнили собеседники издания, правительство может изменить срок закрытия 11 января.

Накануне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января.

По ее словам, никаких изменений в ситуации на российско-финской границе не произошло, поэтому "существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта".

В ноябре Хельсинки объявил о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Затем, с 30-го числа, закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Но спустя время, из-за возобновления притока мигрантов, финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

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