Задержанный экс-глава МВД Польши объявил голодовку в СИЗО

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Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку в следственном изоляторе из-за дела восьмилетней давности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его соратника по партии "Право и справедливость" Блажея Побожия.

Экс-министр назвал лишение его депутатского мандата и осуждение за борьбу с коррупцией актом политической мести.

О задержании Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика стало известно 9 января 2024 года. Оно произошло во время церемонии назначения советников главы Польши Анджея Дуды в президентском дворце.

По данным СМИ, в ночь на 10 января около 300 человек вышли на демонстрацию в Варшаве из-за задержания политиков. Участники акции собрались на протест перед президентским дворцом. Многие из них держали флаги страны и скандировали "Это Польша".

Каминьский и Вонсик обвиняются в превышении полномочий в 2007 году. В 2015-м по решению Дуды они были амнистированы, однако уголовная палата Верховного суда отменила решение о прекращении дела против них. Окружной суд Варшавы 8 января 2024 года выдал орден на арест Каминьского и Вонсика.