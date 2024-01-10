Украина столкнется с мощным ударом из-за обновленных дронов "Куб" – СМИ

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Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут большой проблемой для украинских сил. Об этом пишет издание Newsweek.

Авторы материала отметили, что первоначальная версия "КУБ–БЛА" была представлена в 2019 году и уже тогда обладала "потрясающими функциями".

"Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине", – указано в сообщении.

В материале также сравнили новое российское оружие с "ночным кошмаром".

Глава концерна "Калашников" Алан Лушников ранее сообщил, что Минобороны РФ получило первую партию новых более мощных ударных дронов "Куб" и назвал их "фактически новым изделием".

Ранее в "Ростехе" заявили, что новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания. Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

Российская гаубица может производить 16 выстрелов в минуту. Также она оснащена лучшими оборонительными возможностями по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются в зоне СВО.

До этого гендиректор "Ростеха" анонсировал создание новейшей бикалиберной РСЗО "Возрождение". Данная машина будет иметь возможность как минировать местность снарядами калибра 140 миллиметров, так и поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.

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