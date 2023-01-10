Российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали головной болью США – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали головной болью для американских военных. Об этом сообщает японский журнал Shukan Gendai.

"Даже если (ракету "Авангард" – ред.) удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен", – передает издание слова военного эксперта Масаки Такабэ.

Он также подчеркнул, что ракета движется зигзагообразно, что делает ее уничтожение крайне затруднительным даже для американского ПВО. По словам Такабэ, эта ракета – головная боль США.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что система "Авангард" является новым видом стратегического оружия. Маневрирующий блок оружия способен двигаться со скоростью, превосходящей скорость звука в 27 раз. По словам Путина, Россия впервые в новейшей истории обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Китайский портал Sina посчитал, что боевые характеристики ракеты "Авангард" делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба". Ракета в Китае была названа "шедевром российской армии".

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