Помпео заявил об отсутствии точных данных об атаках со стороны Сулеймани

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Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани планировал провести некие атаки в Ираке, однако власти США не знают, где и когда. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Не было сомнений, что серия атак, которые планировал Сулеймани, была неизбежна. Мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда, но это было по-настоящему", – сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Госсекретарь США добавил, что власти не сомневаются в том, что Сулеймани планировал атаки не только против американских сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран.

Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.

Позднее Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что генерал отвечал за гибель миллионов человек, куда, в том числе, входят жители Америки.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.

Позже Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.

