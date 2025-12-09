Госдума увеличила штрафы для граждан за загрязнение водоемов

Фото: 123RF.com/milkos

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняли закон об увеличении штрафов за нарушение требований по охране водных объектов.

Документ был внесен на рассмотрение Государственным советом Республики Крым в мае. В нем изменят статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Теперь штрафы для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах водоемов, которое может привести к загрязнению, увеличены до 1 500–2 000 рублей вместо прежних 500–1 000 рублей.

Также выросли штрафы за действия, которые могут повлечь загрязнение, засорение или истощение водных объектов. Раньше граждане могли получить штраф 1 500–2 000 рублей, теперь – 2 500–3 000 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что охрана водоемов от загрязнения и засорения – одна из главных задач государственной политики. Авторы закона считают, что прежние штрафы были слишком мягкими.

"В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают осуществлять деятельность, нарушая правила охраны водных объектов", – говорится в документе.

По словам законодателей, новые размеры штрафов помогут сократить количество нарушений в сфере природоохранного законодательства.

