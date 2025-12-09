ГД рассмотрит проект об обязательном наличии креста на изображении герба РФ

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Партия "Единая Россия" инициировала официальное закрепление креста на изображении герба страны. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома фракции, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Сидякин на церемонии гашения марок, посвященных героям СВО, в Музее Победы.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во вторник, 9 декабря, в первом чтении, уточнил он.

Сидякин отметил, что действующий закон "О Государственном гербе Российской Федерации" использует слишком обтекаемые формулировки, указывая на короны, скипетр, державу, но не кресты.

По его словам, инициатива направлена на восстановление исторической справедливости и является "данью уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности".

"Это четкое послание всему миру, что с Россией – Бог", –подчеркнул Сидякин.

Ранее в ГД был внесен законопроект об использовании изображения флага России на документах государственного образца и банкнотах. Авторы инициативы считают, что благодаря этому у населения укрепится чувство патриотизма и принадлежности к стране.