Депутат Милонов призвал не травить педагога за "квадроберское" задание для учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нельзя травить педагога из Подмосковья за то, что она предложила ученикам представить себя в образе Муму и описать чувства героя произведения Ивана Тургенева. Такое мнение в беседе с News.ru озвучил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее родители учащихся в лицее "Авиатика" из подмосковной Лобни пожаловались на задание, которое учитель литературы дала в пятом классе. Она предложила ученикам представить себя в образе героини повести Тургенева "Муму" и пролаять или рассказать, как проходит день и как они относятся к своему хозяину.

Милонов уточнил, что он не видит ничего такого в этом задании. Тем не менее, считает он, не стоит опускаться до примитивнейшего уровня в заданиях, а родителям не нужно сразу вступать в разборки с педагогом.

По словам парламентария, возмутившиеся заданием родители вряд ли понимают, что оно должно вызывать чувство эмпатии. Он предположил, что они даже не знают такого слова. В данном случае подискутировать можно только на тему того, не вызовет ли у ребенка такая задача излишних переживаний за судьбу героя повести, уточнил Милонов.

Депутат также указал, что люди, активно выкладывающие гневные посты в соцсетях, могли не читать "Муму", поэтому, по его мнению, надо провести тест на знание произведения и других основ русской литературы для этих родителей.

Ранее первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову и попросила выразить мнение ведомства о проведении в образовательных учреждениях профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга и о том, как нужно взаимодействовать с учениками в контексте распространения данного движения.

Министерство посчитало, что не нужно рассказывать школьникам и их родителям о квадробинге, чтобы не вызывать интерес к данной теме. По этому вопросу методические рекомендации не разрабатывались и не направлялись в российские регионы, указали в Минпросвещения.