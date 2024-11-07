Глава Федерации лыжных гонок РФ Вяльбе призвала жестко пресекать квадробинг

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Квадробинг – это безобразие, которое надо пресекать на корню. Об этом заявила в интервью Москве 24 президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"У моей дочери нет таких наклонностей, из-за которых она бы хотела замяукать как кошечка или затявкать как собачка, нет. Но вы знаете, мы тут с Варварой (дочь Елены Вяльбе. – Прим. ред.) как раз говорили на эту тему. <...> Она сказала, что у них в школе девочки и мальчики ходят в каких-то масках и мяукают", – рассказала глава федерации.

По ее мнению, подобные субкультуры и движения в обществе возникают от безделья.

"Людям надо идти работать. И заниматься. Да. Чем-то заниматься, тогда некогда будет просто на всякую глупость тратить свое время драгоценное", – заключила глава Вяльбе.

Между тем рестораны в центре Москвы перестали пускать в свои залы квадроберов. На дверях таких заведений уже появились таблички с надписью: "Квадроберам вход не рекомендован". Рестораторы пришли к такому решению после случая, когда в одно из заведений пришел ребенок-квадробер. Несмотря на то что он вел себя прилично и не представлял угрозы для остальных гостей, посетители не оценили его появление.