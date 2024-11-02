Рестораны в центре Москвы перестали пускать квадроберов

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Рестораны в центре Москвы перестали пускать в свои залы квадроберов. На дверях таких заведений уже появились таблички с надписью: "Квадроберам вход не рекомендован", выяснил телеканал Москва 24.

Рестораторы пришли к такому решению после случая, когда в одно из заведений пришел ребенок-квадробер. Несмотря на то что он вел себя прилично и не представлял угрозы для остальных гостей, посетители не оценили его появление.



Сергей Миронов ресторатор Пришла компания с квадробером. Все это было очень странно. Во-первых, гости негативно реагировали. Персонал не понимал, как себя вести. Ну и основной вопрос возник у директора, когда человек перемещался по полу.

Миронов объяснил, что визит квадробера в заведение в первую очередь несет опасность антисанитарии для него самого и тех, кто пришел вместе с ним. Кроме того, сам ресторан тоже может столкнуться с трудностями со стороны Роспотребнадзора.

Между тем в Госдуме уже поддержали желание рестораторов не пускать квадроберов. Депутат Сергей Колунов заявлял, что заведения имеют право отказывать в обслуживании посетителям, которые нарушают его правила и пугают других гостей.

Колунов обращал внимание, что нижняя палата парламента продолжает развивать инициативу о запрете пропаганды всех направлений, которые деструктивно влияют на развитие молодых людей. Речь идет в том числе о квадробинге. По словам депутата, в стране с традиционными семейными ценностями существование подобного движения неприемлемо.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала Москве 24, что опасность квадробинга заключается в том, что это занятие дает детям возможность "расчеловечивания". Она назвала необходимостью запрет движения и формирование определенного общественного мнения относительно него.

(занятие квадробингом. – Прим. ред.) , потому что она накладывается на пубертат. У нас очень часто дети, к сожалению, становятся инструментом пиара.

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Мы должны понимать, что в жизни ребенка это временная ситуация, потому что она накладывается на пубертат. У нас очень часто дети, к сожалению, становятся инструментом пиара.

Психологи утверждают, что зацикленность детей на квадробинге объясняется их окружением. При этом, по словам поведенческого терапевта и семейного консультанта Елены Калашниковой, если ребенок пытается таким образом понравиться своим друзьям, ему необходимо объяснить, что есть и другие способы сделать это. Также она рекомендовала обратиться к специалисту, который поможет повысить его самооценку и научить проживать свои эмоции.

При этом сами москвичи относятся к квадробингу неоднозначно. Отвечая на соответствующий вопрос телеканала, одни жители Москвы заявили, что считают это явление нормальным для детей, а другие подчеркнули, что такое поведение не может быть чем-то в порядке вещей.

Ранее с призывом о запрете субкультуры фурри и квадроберов выступил зампред отдела социального служения Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов, назвав их "вызовом всем традиционным ценностям". По его мнению, "под какой-то маской" детям предлагают сыграть в опасную игру, выйти из которой "практически невозможно". Он отметил, что подобные явления нужно в корне запрещать, и подчеркнул, что против этих движений должны объединяться все традиционные религии.

