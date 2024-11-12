Лидер группы "Мираж" Горбашов призвал оставить квадроберов в покое

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Критикующим квадроберов стоит успокоиться и оставить детей в покое, уверен лидер и музыкант группы "Мираж" Алексей Горбашов.

"Давайте честно признаемся, что взрослым людям в принципе редко нравятся увлечения детей. Видимо, всем хочется, чтобы дети и особенно подростки, как выдрессированные собаки, слушали взрослых по команде", – высказался он в беседе с "Газетой.ру".

Так, играющих в компьютерные игры обвиняют в том, что они не занимаются спортом, увлекающихся единоборствами – что они вырастут бандитами, читающих комиксы обвиняют в идиотизме, а слушающих рэп в деградации, привел в пример Горбашов.



Он обвинил критикующих родителей в тотальном контроле и непонимании детей, предложив тем вспомнить, чем они сами занимались в своей юности. Также музыкант напомнил о реверсивной психологии, когда что-то запрещаемое в глазах подростка становится более важным.

"В целом увлечение, на мой взгляд, безобидное и смешное. Игра. Не наркотики. Не азартные игры. Эти дети не представляют никакой угрозы окружающим и себе. В отличие, скажем, от зацеперов. В конце концов квадроберы любят животных", – заключил он.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с Москвой 24 призвала пресечь квадробинг на корню, назвав движение безобразием. Она подчеркнула, что в школе у ее дочери девочки и мальчики ходят в масках и мяукают. По ее мнению, подобные субкультуры и движения в обществе возникают от безделья.

