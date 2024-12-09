Трамп выпустил парфюм под названием "Борись, борись, борись"

Фото: https://gettrumpfragrances.com

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал выпуск своего парфюма с названием Fight Fight Fight, что означает "Борись, борись, борись", сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Gettrumpfragrances.

Стоимость туалетной воды для женщин и одеколона для мужчин составляет 199 долларов. Мужской аромат состоит из пряностей, древесных экзотических ноток, а также обладает ароматами свежих огурцов, цитруса, мяты, базилика, трав и перца. На этикетке парфюма изображен сам Трамп с поднятым кулаком.

"Для патриотов, которые никогда не отступают, как президент Трамп. Этот аромат – ваш боевой клич во флаконе", – говорится в описании товара.

Ранее принадлежащая избранному президенту компания уже запустила производства кроссовок с одноименным слоганом "Борись, борись, борись".

До этого Трамп в интервью журналистам рассказал, что планирует отменить практику, при которой США предоставляют гражданство по праву рождения. Он считает эту норму нелепой, так как это единственная страна на Земле, где такая гарантия существует. Избранный лидер Штатов подчеркивал, что Вашингтон должен отменить право, гарантированное 14-й поправкой к Конституции.

