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Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями.

"Очень жалко Сирию, очень жалко кровь, которая уже была пролита там, нашей и не нашей, которая будет пролита. И давайте не будем прикрываться и делать вид, что это не так. Для нас это потери тоже, репутационные как минимум", – заявила Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, нынешняя обстановка в Сирии грозит волной непредвиденных событий, в том числе эскалацией. Журналист также обвинила США в том, что они "растят отцеубийц", которые затем оборачиваются против самого Вашингтона и его ценностей.

Вместе с тем Симоньян напомнила, что у российской стороны много работы в "другой точке мира", имея в виду конфликт на Украине.

Вооруженная оппозиция взяла контроль над Дамаском 8 декабря. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. По информации СМИ, Асад прибыл с семьей в Москву. Так, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Боевики также дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.