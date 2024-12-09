РИА Новости: взрывы произошли в двух областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в двух областях Украины в ночь на 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Ночные взрывы раздались в Киевской и Ивано-Франковской областях страны. Подробности случившегося пока не приводятся.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 7 декабря мощные взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский Винницкой области Украины. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

В начале месяца ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.