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ТАСС: взрывы прогремели в Винницкой области Украины

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов раздалась в городе Могилев-Подольский Винницкой области Украины в ночь на 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Российские военнослужащие ранее поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо объектов энергетики и инфраструктуры, также были уничтожены скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах.

ВС РФ нанесли мощнейший удар по целям на Украине

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