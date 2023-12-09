В Вашингтоне призвали Киев снять запрет на усыновление украинских детей

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Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки Крис Смит представил резолюцию, призывающую правительство в Киеве снять запрет на усыновление украинских детей американцами. Ограничение было наложено в 2021 году, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

Там указано, что международное усыновление может стать способом объединения детей, которые нуждаются в родителях. По мнению Смита, усыновление украинцев американцами в интересах самой Украины во время проведения СВО.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает запрет усыновления детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сказал, что такое решение оправдано, потому что нельзя гарантировать приемному ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье.

Жителям недружественных стран запретят усыновлять и брать под опеку детей из России