Госдума одобрила во II чтении законопроект о региональной публичной власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об организации публичной власти в регионах, который предусматривает отмену запрета для губернаторов избираться на два срока подряд и устанавливает единый срок их полномочий.
Также законопроект вводит равные сроки полномочий как для глав субъектов РФ, так и для депутатов региональных заксобраний. Их продолжительность будет составлять пять лет. Основным смыслом принятия документа является развитие принципа единства системы публичной власти, закрепленного в обновленной Конституции РФ, на уровне регионов.
Документ определяет принципы деятельности органов власти субъектов РФ. Так, региональное законодательство не может противоречить Конституции и федеральным законам. При этом федеральные и региональные органы власти смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не идет вразрез с положениями Конституции.
Помимо этого, законопроект закрепляет за руководителями регионов общее название "глава" с добавлением наименования региона, однако в зависимости от культурных, исторических и других традиций субъекта оно может быть изменено, но не должно совпадать с названием должности главы государства.
Кроме того, изменится механизм ответственности глав регионов: они могут быть сняты с должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия. Также федеральная власть сможет участвовать в определении кандидатов на должности глав региональных министерств здравоохранения, финансов, ЖКХ и других отраслей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" является чрезвычайно важным, поскольку он закладывает общие принципы и параметры организации работы региональной власти и органов местного самоуправления.
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