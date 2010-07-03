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Политика

14:49

Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак станут участниками встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу глав государств планируется провести в Париже, после саммита "нормандской четверки". Съезд и дискуссия были назначены на 9 декабря. Лидеры РФ и Украины обсудят реализацию Минских соглашений, а присутствие представителей энергетической сферы может указывать на потенциальное рассмотрение газового вопроса. Официального подтверждения тем не менее не поступало.

Ожидается, что со стороны России во встрече примут участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ имени Ломоносова Андрея Манойло, предстоящая встреча руководителей двух стран может стать результативной. Как сообщает RT, эксперт также подчеркнул, что в ходе переговоров стороны постараются осветить весь комплекс насущных вопросов.

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