Пушков заявил, что генсеку НАТО Рютте плевать на судьбы европейцев

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте наплевать на избирателей и судьбы европейцев, поскольку он находится в "классе небожителей". Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

Политик указал, что в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы с лица Рютте никогда не сходит улыбка.

"Он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем. Он уже перебрался в класс "небожителей", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Рютте доволен своей должностью, огромной зарплатой и пенсией, в связи с чем он постоянно в хорошем настроении во время различных выступлений и рабочих визитов, заключил российский сенатор.

Ранее генсек НАТО язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Альянса на возможные ядерные испытания России. По словам Рютте, он давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин.

По данным МИД России, страны НАТО отрабатывают сценарий блокирования Калининградской области, накачивая Балтийский регион силами и средствами Альянса. Подобные сценарии отрабатываются во время учений НАТО.