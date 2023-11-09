Высокопоставленные военные ВСУ погибли в результате удара по Запорожью – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько высокопоставленных военных Вооруженных сил Украины погибли в подконтрольном Киеву Запорожье в результате ракетного удара во время награждения состава 128-й горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Washington Post.

"В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", – уточняет издание.

По данным газеты, на церемонии присутствовали около 100 солдат.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военных под Красным Лиманом в зоне СВО. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено, а украинские силы выдохлись. По его словам, украинские силы если и атакуют, то идут малыми группами, потому что их роты уже некомплектные из-за потерь.

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