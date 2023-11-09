Львова-Белова заявила об отсутствии информации о детях с гражданством РФ в Газе

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Информация о нахождении в секторе Газа детей с гражданством РФ отсутствует. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

"Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме, мы заявили о своем желании и готовы гуманитарно поддержать. Как только поступит запрос, конечно, мы сразу будем подключаться", – отметила она.

Ранее в ООН сообщили, что жизни младенцев в секторе Газа висят на волоске, а женщины вынуждены рожать на улицах среди руин. Также там почеркнули, что из-за отсутствия доступа к соответствующей медицинской помощи в секторе Газа ожидается рост материнской смертности. При этом во всемирной организации уточнили, что сейчас в Газе находятся около 50 тысяч беременных женщин, каждый день более 180 из них рожают.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ