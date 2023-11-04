Жизни новорожденных в секторе Газа висят на волоске – ООН

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Жизни младенцев в секторе Газа висят на волоске, а женщины вынуждены рожать на улицах среди руин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Как сообщили в ООН, в отсутствие доступа к соответствующей медицинской помощи в секторе Газа ожидается рост материнской смертности.

"Жизни новорожденных также висят на волоске. Если в больницах закончится топливо, под угрозой окажутся жизни примерно 130 недоношенных детей, которые нуждаются в неонатальной и реанимационной помощи", – говорится в заявлении.

Также во всемирной организации сообщили, что сейчас в Газе находится около 50 тысяч беременных женщин, каждый день более 180 из них рожают. Как подчеркнули в ООН, в условиях, когда закрыты 14 больниц и 45 центров первичного медико-санитарного обслуживания, некоторые женщины вынуждены рожать в укрытиях, у себя дома, на улицах посреди обломков или в переполненных центрах здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом.