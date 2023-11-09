США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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США приняли дополнительные меры, чтобы связаться с Ираном и разъяснить, что не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США сообщает CNN.

"В свете повышения напряженности из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры, чтобы непосредственно связаться с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами", – заявил чиновник.

По его словам, Вашингтон стремится разъяснить, что военные действия в регионе не сигнализируют об изменении подхода США к конфликту. Он уточнил, что у Штатов нет намерений эскалации в регионе.

Ситуация накалилась после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора.

В ночь на 9 ноября произошли открытые столкновения между силами США и курдскими формированиями Сирийских демократических сил (SDF) с одной стороны и армией Сирии с союзниками – с другой. Сражение развернулось в районе реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, стороны применяли крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.