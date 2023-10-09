Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В аэропорту Тель-Авива в Израиле заметили мужчину, похожего на бывшего гендиректора "Роснано" и экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса. Соответствующая фотография распространилась в Сети.

На снимке, предположительно, Чубайс стоит в очереди вместе с другими пассажирами. Рядом с ним, вероятно, его жена Авдотья Смирнова.

Российский политический деятель покинул пост спецпредставителя президента РФ в 2022 году. Некоторые СМИ сообщали, что после этого он выехал из России.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса из Израиля, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. При этом уголовных дел против Чубайса в РФ не заведено, сообщил Путин, предположив, что экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.



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