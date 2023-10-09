В ЕК заявили, что ситуация в Израиле не повлияет на поставки оружия Украине

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Новый виток палестино-израильского конфликта не повлияет на ту помощь, которую Киев получает от Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

"Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения", – ответил он на вопрос, какое влияние ситуация в Израиле может оказать на поставки оружия Киеву.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

По последним данным СМИ, минимум 800 израильтян погибли после начала конфликта. В свою очередь, Минздрав сектора Газа информировал о 560 погибших.

В связи с обострением ситуации гражданам РФ, которые сейчас находятся в Израиле, рекомендовали не пребывать в местах массового скопления людей, избегать столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам. Обратиться в российское посольство в Израиле можно по номеру телефона +972 549-622-341 или по почте embassy.israel@mid.ru.

В настоящее время четыре гражданина РФ официально признаны пропавшими без вести в Израиле.

В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль