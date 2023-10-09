Захарова назвала холодным душем для ООН признание Киева в атаках на ЗАЭС

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Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о попытках Киева захватить Запорожскую АЭС должно подействовать как холодный душ на Организацию Объединенных Наций, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам дипломата, российская сторона уже приводила доказательства преступных действий Киева.

"МИД России неоднократно заявлял о том, что режим (украинского лидера Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев", – подчеркнула она.

Захарова сделала акцент на том, что слова Буданова должны прервать "гипнотический сон" жителей стран Североатлантического альянса и продемонстрировать, что все обвинения Украины в адрес РФ в возможном использовании ядерного оружия являются ложью.

Ранее Буданов признался в попытках Киева атаковать и захватить Запорожскую АЭС. По его словам, спецназовцы ГУР трижды пытались пересечь Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. В последней из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе иностранцы, уточнил он. Во всех случаях украинский спецназ был вынужден отступить под огнем российских бойцов.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в районе Запорожской АЭС. Ситуацию вокруг станции он назвал непростой. Дипломат сообщил, что РФ продолжает обмениваться с МАГАТЭ оценками и подходами к текущей ситуации.



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