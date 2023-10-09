Россияне вспомнили о "пророчестве" Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году заявил, что к 2024 году все забудут про Украину по причине обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Кроме того, политик тогда добавил, что эскалация конфликта, возможно, станет предвестником третьей мировой войны, выделив в произошедшем особую роль Ирана.

"Иран – это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", – подчеркнул Жириновский.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов показал записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от американского доллара. Пометки были написаны летом 2018-го. На тот момент курс американской валюты с 56,7 рубля в январе вырос до 66 рублей в августе.

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