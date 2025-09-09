Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Воевавший на СВО американец, сын замдиректора ЦРУ Джулианны Галлины Майкл Александр Глосс погиб как герой. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский на церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе № 115.

Теплинский рассказал, что Глосс воевал в районе Часова Яра и освобождал Донбасс, а также участвовал в штурмовых действиях. Военная колонна, в которой находился американец, попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего боец погиб.

"Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америки, можно сказать, и Российской Федерации", – добавил командующий ВДВ.

Глосс скончался 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре того же года после того, как его останки были переданы семье. В ЦРУ подтвердили смерть 21-летнего мужчины в апреле этого года.

В августе СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вручил орден Мужества семье погибшего. Владимир Путин лично передал награду американскому дипломату во время их встречи в Москве и попросил отдать ее матери бойца.

