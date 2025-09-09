Кадыров рассказал, что при ударе по генштабу ВСУ были ликвидированы девять человек

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Удар "Геранями" был нанесен по генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку на Российский университет спецназа в прошлом году. В результате погибли девять человек, рассказал в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу", – отметил глава Чечни.

По его словам, позже российская радиоразведка перехватила переговоры, в ходе которых украинские военнослужащие сообщили о 9 погибших и 17 раненых в результате атаки.

"С нашей стороны жертв после удара дроном не было", – уточнил Кадыров.

Беспилотник ВСУ атаковал с воздуха территорию Российского университета спецназа в Гудермесе в 06:30 29 октября 2024 года.

Кадыров сообщал, что в результате атаки загорелась крыша пустующего здания возле университета. Деятельность учебного заведения не была остановлена, службы продолжили работать в штатном режиме.