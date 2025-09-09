Фото: depositphotos/mikdam

Немецкая разведка снимала с рейсов граждан Германии, которые направлялись в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил РИА Новости ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Наверное, как-то у них там с демократией не очень", – отметил он.

Помимо этого, Кобяков предположил, что Соединенные Штаты в данный момент могут направлять на форумы больше своих разведчиков.

"Структуру представленного (на ВЭФ. – Прим. ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи", – отметил секретарь оргкомитета форума.

Он добавил, что российские спецслужбы знают, что делать в подобных случаях.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что политические элиты ФРГ обеспокоены маниакальным стремлением канцлера Фридриха Мерца к реваншу и опасаются, что использование крылатых ракет Taurus на Украине может вызвать ответный удар.

Согласно поступающим в СВР данным, у многих европейских экспертов вызывает недоумение жесткая антироссийская политика канцлера на фоне продвижения диалога России и США по урегулированию украинского кризиса.