Рыженков: Запад хочет от Минска проведения антироссийской политики

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Страны Запада хотят, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Максим Рыженков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше, чтобы в Беларуси проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. Это политика антироссийская, в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад", – высказался Рыженков.

По его мнению, западные политики не изменят свое поведение до завершения спецоперации России на Украине. Он также отметил, им хотелось бы приведения к власти в Белоруссии "таких псевдодемократических сил, которые сегодня подпитываются и кормятся на Западе".

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия регулярно получает призывы отказаться от взаимодействия с Россией и начать воевать против нее вместе с Украиной. В ответ на это белорусский президент подчеркнул, что соответствующие предложения являются на 99% неприемлемыми для страны.